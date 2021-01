Fasce bianche e stato emergenza fino a 30 aprile, Speranza illustra il dpcm

AGI – L’Italia continuerà ad essere a fasce colorate – rosse, arancioni e gialle – con la possibilità anche di un’area bianca che potrà scattare però solo con livelli epidemiologici molto bassi, incidenza sotto i 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti e Rt sotto 1. Insomma, un indice di rischio basso che “è difficile” possa scattare in tempi brevi ma che serve a tracciare un “percorso di speranza per i mesi a venire”. Parole di Roberto Speranza che intervenendo in Aula alla Camera e poi al Senato, ha illustrato le nuove misure che saranno contenute nel dpcm che entrerà in vigore da sabato 16 gennaio.

