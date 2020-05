La denuncia del sindacato che posta un video su Facebook: “A bordo zero controlli e zero distanziamento sociale». Ma il presidente De Gregorio: “Bilancio positivo». Situazione tranquilla sugli altri mezzi pubblici, traffico veicolare in netto aumento

L’articolo Fase 2 a Napoli, l’Usb: “Passeggeri ammassati sul treno della Cumana» proviene da Notiziedi.

