Coronavirus, la lezione da imparare sullanalisi dei dati 2′ di lettura È partito il conto alla rovescia per la Fase due che inizierà ufficialmente il 4 maggio a quasi due mesi dalla decisione di mettere lItalia in quarantena. In quel giorno scatteranno le r……

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Fase 2, occhi puntati su “R con zero»: lockdown mirati se i contagi risalgono proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento