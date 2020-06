Fase 3, a luglio nuovo decreto legge per Comuni, Cig e Pmi

AGI – Il governo è pronto a chiedere un ulteriore scostamento di bilancio, il terzo, per varare entro meta’ luglio un nuovo decreto per il sostegno all’economia. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso di una turbolenta audizione in commissione Bilancio della Camera sul dl rilancio, in cui le opposizioni hanno fortemente contestato il titolare del Tesoro.

Una seduta ‘calda’ che è andata avanti tra proteste, espulsioni e sospensioni. “Il governo presenterà al Parlamento una nuova richiesta di scostamento la cui entità è in corso di definizione”, ha spiegato Gualtieri “con l’obiettivo di varare entro la meta’

