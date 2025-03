Fatah: Hamas lasci il potere per salvare la presenza dei palestinesi

Roma, 22 mar. (askanews) – Il portavoce del movimento palestinese al Fatah a Gaza ha esortato oggi il suo rivale Hamas a lasciare il potere, al fine di preservare la “presenza dei Palestinesi” a fronte degli attacchi israeliani e dei piani di ridislocazione della popolazione enunciati dal presidente Usa Donald Trump. Lo riferisce l’agenzia di stampa France Presse.

“Hamas deve mostrare compassione per Gaza, i suoi bambini, le sue donne e i suoi uomini. Mettiamo in guardia contro giorni difficili, duri e dolorosi per gli abitanti della Striscia di Gaza”, ha dichiarato Mounther al-Hayek, portavoce del partito del presidente palestinese Mahmoud Abbas, in un messaggio inviato da Gaza all’AFP.

Al-Hayek ha invitato Hamas “a ritirarsi dalla scena governativa e a rendersi pienamente conto che la battaglia che verrà qualora decidesse di rimanere al potere porterà alla fine dell’esistenza dei Palestinesi” nella Striscia di Gaza.