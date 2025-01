Fatturato caffetterie 120z a 14 mln in 2024, previste 15 aperture in 2025

Ceo Nathaniel: se costi caffè non scendono potremmo dover rivedere listini

Milano, 23 gen. (askanews) – 12oz, il format delle caffetterie specializzato nel servizio rapido di bevande coffee&milk based, archivia il 2024 con un fatturato che supera i 14 milioni di euro, registrando un incremento del 18% rispetto all’anno precedente e un tasso like-for-like del +6,6%. La catena, che ora è presente in 9 regioni italiane e conta 30 punti vendita totali, di cui due anche all’estero (Atene), punta a un ulteriore sviluppo nel 2025, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nei centri città, nelle gallerie commerciali e nel canale travel attrtaverso l’apertura di 5 punti vendita diretti e 10 in franchising.

Nel corso del 2024, 12oz ha inaugurato 7 nuovi punti vendita, sia a gestione diretta che in franchising, segnando una tappa importante per l’espansione del brand. Tra le aperture dirette il recente store all’interno del Torino Airport e il punto vendita nel centro commerciale Porta di Roma, mentre sul fronte franchising sono stati avviati diversi nuovi punti vendita in partnership con primari brand della ristorazione come Autogrill, Areas My Chef e con imprenditori già attivi nel retail con altre attività che hanno voluto diversificare il proprio portfolio investendo nel format.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2024, – commenta David Nathaniel, Ceo e fondatore di 12oz – e guardiamo con grande entusiasmo al futuro. L’innovazione continua, la qualità del servizio e l’attenzione alle esigenze dei nostri clienti sono le basi del nostro successo. Tuttavia siamo prudenti, perché il settore del caffè sta affrontando uno dei periodi di incertezza più seri della sua storia, a seguito dei rincari delle materie prime, frutto di una complessa situazione geopolitica, climatica e finanziaria. Da circa un anno, siamo riusciti a non modificare il nostro listino standard, ma – in assenza di un recupero dei costi – non sappiamo se riusciremo a resistere ulteriormente”.

Nel corso del 2024 sono stati lanciati due format innovativi di 12oz, pensati per sviluppare la rete in due canali specifici, adattando l’offerta a diverse tipologie di location. 12oz Kiosque è stato rivisitato per essere adattabile ai centri commerciali: il primo stato recentemente aperto al Centro Commerciale Globo Busnago. Durante la stagione estiva, invece, è stato installato il primo 12oz Express, sull’autostrada A22 del Brennero, aperto in partnership con Nuova Sidap del Gruppo Avolta (Autogrill) presso la Brennero Est Oil Station. Questo formato, compatto e in modalità self service, è stato progettato per rispondere alle esigenze dei viaggiatori, che grazie al sistema Cafitesse, possono gustare un coffee shot (nuova bevanda ideata dal team R&D di 12oz: 30 ml di caffè che assomigliano al caffè di casa fatto con la moka), un Americano, un cappuccino o un latte macchiato, personalizzabili con due differenti flavour (caramello e nocciola).

Il 2025 si preannuncia come un anno di ulteriore crescita per 12oz. Il brand prevede l’apertura di 5 punti vendita diretti e 10 in franchising, con una particolare attenzione al consolidamento della presenza nei centri città, nel canale travel e nelle gallerie commerciali, che si confermano luoghi ideali per attrarre il pubblico delle nuove generazioni. Il focus per il 2025 sarà anche sull’esperienza del cliente, con investimenti significativi nella formazione del personale, per garantire standard di servizio sempre più elevati. Un’altra area di sviluppo riguarderà l’innovazione sull’offerta food sia dolce che salata, per accompagnare la proposta di bevande, core business dell’azienda e che hanno reso 12oz un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza completa, dinamica e to go.