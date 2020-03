Fauci avverte gli Usa. “Temiamo tra i 100.000 e i 200.000 morti”

Negli Stati Uniti il numero dei morti per il coronavirus ha superato i 2 mila (2.191 all’ultimo conteggio) ma è possibile che si arrivi a una cifra “tra i 100 mila e oi 200 mila”: a lanciare l’allarme è Anthony Fauci, il capo dell’istituto per le malattie infettive Usa, in un’intervista alla Cnn. Fauci ha spiegato che i modelli che indicano un numero di vittime di un milione “sono quasi certamente fuori strada”. “Non è impossibile ma è molto, molto improbabile”, ha affermato Fauci.

La stima del noto epidemiologo è di “milioni di casi e un numero di vittime compreso tra le 100 mila e le 200 mila.

