Fauci conferma: il ​remdesivir riduce il tasso di mortalità del coronavirus

Il remdesivir tende a ridurre il tasso di mortalità dei contagiati dal coronavirus. Lo ha confermato il super virologo della Casa Bianca, Anthony Fauci, interpellato nello Studio Ovale durante un incontro con il presidente Donald Trump. Fauci ha confermato quanto anticipato dalla casa farmaceutica Gilead che produce l’antivirale remdesivir.

Fauci ha definito “una buona notizia” i risultati dei test clinici sul remdesivir sottolineando come i pazienti trattati nel 31% dei casi si siano ripresi velocemente. “Sebbene un miglioramento al 31% non sia una svolta come il 100%, è un’importante prova di principio”, ha osservato il super virologo della task force della Casa Bianca.

