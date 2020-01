Avrebbero tentato di favorire la Roma Security, agenzia per la vigilanza privata del cognato del boss Bidognetti, mettendo a posto le carte in Prefettura a Napoli per consentire alla società,…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Favori ai vigilantes della camorra: indagati due funzionari della Prefettura di Napoli proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento