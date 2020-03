Le auto verranno fornite ai volontari per consegnare farmaci, pasti e beni di prima necessità ai cittadini in difficoltà e per favorire gli spostamenti del personale sanitario impegnato nell’emergenza nazionale

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo FCA, 130 vetture all’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze a disposizione dei volontari proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento