Fca chiude gli stabilimenti per sanificazione

A partire da oggi, tutti i principali stabilimenti italiani di Fca saranno coinvolti in interventi straordinari di sanificazione che arriveranno anche, in alcuni casi, alla chiusura temporanea di singoli impianti per mettere in atto tutte le misure possibili per minimizzare il rischio di contagio tra i lavoratori.

Lo dice il gruppo in una nota. In particolare, saranno ridotte le produzioni giornaliere con un minor addensamento di personale nelle principali aree di lavoro. Pomigliano sarà chiuso oggi domani e venerdì, Melfi giovedì, venerdì e sabato, Cassino giovedì e venerdì e Sevel giovedì, venerdì e sabato.

Il Gruppo spiega che in ogni stabilimento saranno fatti interventi specifici di igienizzazione delle aree di lavoro ed in particolare delle aree comuni di relax,

