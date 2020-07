Fca: contratto con Invitalia, a Melfi la produzione della Jeep Compass

Da Toluca, Messico, a Melfi, Italia: ampliare la capacità produttiva dello stabilimento lucano di Fca, spostando nel nostro paese la produzione della Jeep Compass Ice, introducendo la produzione del modello Phev (plug-in hybrid electric vehicle), in continuità nel processo di localizzazione di nuovi prodotti in Italia, e provocando cosi’ significative ricadute positive sul piano occupazionale, sull’indotto e sulla sostenibilità ambientale.

È questo lo scopo del Contratto di Sviluppo “Fca – Melfi Transizione verso l’elettrificazione, che prevede investimenti per 136 milioni di euro sostenuti da agevolazioni, nella forma di contributo a fondo perduto, per 29,5 milioni, come definiti a seguito dell’analisi del piano imprenditoriale effettuata da Invitalia.

