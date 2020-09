Fca-Psa:  modificati i termini dell’accordo

AGI – Fca e Psa rivedono alcuni aspetti finanziari dell’accordo per la fusione: il dividendo speciale Fca è fissato a 2,9 miliardi di euro; la quota in Faurecia di groupe Psa sarà distribuita dopo il closing a tutti gli azionisti di Stellantis. Si conferma che il completamento dell’operazione dovrebbe avvenire entro la fine del primo trimestre del 2021. Le parti hanno concordato le modifiche con l’obiettivo di affrontare l’impatto in termini di liquidità che la pandemia da Covid-19 ha sull’industria automobilistica, preservando il valore economico e i fondamentali equilibri del Combination Agreement originario.

Dividendo speciale a 2,9 miliardi da 5,5 miliardi

Il dividendo speciale che sarà distribuito da Fca ai suoi azionisti prima del closing è fissato a 2,9 miliardi (precedentemente era fissato a 5,5 miliardi) mentre la quota del 46% detenuta da Groupe Psa in Faurecia sarà distribuita a tutti gli Azionisti di Stellantis subito dopo il closing dell’operazione e successivamente all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e degli azionisti di Stellantis.

