Fca: scatta il prestito da 6,3 miliardi, ok dalla Corte dei conti

AGI – Scatta il maxi prestito per Fca: è oggi arrivato l’ultimo sì, il via libera dalla Corte dei conti al finanziamento da 6,3 miliardi con garanzia Sace. In serata la notizia della sottoscrizione da parte di Fca Italy e altre società italiane del Gruppo della sottoscrizione della linea di credito con Intesa Sanpaolo “a sostegno della ripartenza e della trasformazione del settore automotive in Italia”.

Le società italiane di Fca confermano inoltre “il proprio impegno ad attuare un ampio piano di investimenti per l’Italia, gran parte del quale già avviato”. In particolare presso lo stabilimento di Termoli sarà sviluppato un nuovo modulo motore ibrido e “le relative applicazioni saranno industrializzate a Melfi sulle Jeep Renegade e Compass e sulla Fiat 500X”.

