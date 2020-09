Fca: stop agli ammortizzatori grazie al lancio dei modelli elettrici 

AGI – Gli investimenti nell’elettrico riportano al lavoro tutti i dipendenti del polo torinese di Fca. A fine settembre, hanno riferito i sindacati al termine di un incontro con l’azienda, gli stabilimenti di Mirafiori e Grugliasco cesseranno di utilizzare il contratto di solidarietà con il conseguente rientro di tutti i dipendenti. Inoltre, per far fronte alle necessità legate al debutto dei nuovi modelli full electric (500 e Ducato) e Maserati, a partire dalla Ghibli Hybrid attualmente in fase di lancio, saranno assunti altri 20 apprendisti per profili specializzati (team leader, conduttore impianti automatici e manutentore) che andranno ad aggiungersi ai 50 già in fase di inserimento.

