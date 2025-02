‘Fck Elon’, dalle auto vandalizzate ai gadget anti-Musk

ROMA – L’ostilità nei confronti di Elon Musk, fondatore di Tesla e da qualche settimana a capo del dipartimento Usa Doge, incaricato della riorganizzazione dell’efficienza amministrativa negli Stati Uniti, sta crescendo a livello globale. I primi segnali di questa crescente avversione si erano già manifestati la scorsa estate, ben prima delle elezioni presidenziali americane, con decine di Cybertruck vandalizzati nella sede di Tesla in Florida. Il messaggio lasciato dai contestatori era chiaro: ‘Fuck Elon’. Con l’elezione di Donald Trump e il ruolo sempre più influente di Musk – concretizzatosi in migliaia di licenziamenti improvvisi e nel sostegno pubblico a partiti europei di estrema destra – l’ostilità nei confronti del miliardario sudafricano sembra essere arrivata anche in Europa.

TESLA, VANDALIZZATE AUTO ANCHE A ROMA

Negli ultimi giorni, nuovi episodi si sono verificati anche nel Vecchio continente. All’Aja, nei Paesi Bassi, una concessionaria Tesla è stata vandalizzata con scritte di protesta contro le recenti dichiarazioni di Musk, considerate vicine all’estrema destra. Anche a Roma, nelle ultime settimane, la scritta ‘Fck Elon’ è comparsa su diverse vetture Tesla, un segnale che il dissenso ha ormai oltrepassato i confini americani.Il movimento anti-Musk non si esprime solo attraverso atti vandalici, ma anche sul mercato online. Su Amazon sono in vendita adesivi al prezzo di 8.90 euro con la scritta ‘Fck Elon’, mentre su Redbubble.com, noto marketplace di stampa su richiesta, è disponibile un’ampia gamma di prodotti con lo stesso slogan: magliette, cappellini, borse e persino cover per cellulari.

Anche a livello istituzionale Musk ha subito in passato lo stesso insulto: lo scorso 19 ottobre, durante il suo intervento al G20 Sociale a Rio de Janeiro, Janja da Silva, first Lady brasiliana, ha rivolto un ‘fuck you’ a Elon Musk, un attacco che ha ulteriormente alimentato il dibattito globale sul miliardario.

Le critiche a Tesla e alla mobilità elettrica precedono di gran lunga il coinvolgimento di Musk nella politica americana. Tuttavia, negli ultimi mesi, la frattura tra chi lo venera e chi lo detesta si è intensificata drasticamente, incidendo anche sulle vendite di Tesla in Europa, che hanno registrato un calo significativo. Musk, un tempo icona dell’innovazione tecnologica, è ormai diventato una delle figure più controverse e polarizzanti del panorama globale.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it