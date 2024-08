fdi-in-spiagge-d’italia,-donzelli-a-ostia-con-cruciverba-dei-patrioti

“Qui per parlare delle riforme del Governo” contro “bugie sinistra”

Ostia (Roma), 1 ago. (askanews) – Giocando a risolvere il “Cruciverva dei Patrioti” (la 45 verticale dedicata a Ilaria Salis, vicina a cui non conviene lasciare le chiavi di casa se si va in vacanza, ndr) il responsabile del Dipartimento Organizzazione di Fratelli d’Italia (FdI), Giovanni Donzelli, ha lanciato dal lungomare di Ostia la campagna estiva di informazione sulle riforme del governo Meloni.”Con la riforma del premierato, 58 verticale FdI vuole fermare quello di palazzo”, chiede Donzelli. E i presenti rispondono “Gioco”.”32 orizzontale: la riforma Nordio ne chiede quella delle carriere tra pm e giudici”, chiede ancora Donzelli. “Separazione”, questa è facile, gli rispondono in coro.Premierato, riforma del fisco, della giustizia e autonomia differenziata. Fratelli d’Italia girerà la penisola per raccontare le riforme del Governo: “Partiamo con le due campagne estive che FdI porterà in tutte le spiagge a partire da questo fine settimana, dal Salento a Jesolo, Forte dei Marmi, Marche, Abruzzo, Campania, in tutte le principali spiagge d’Italia, tutti i luoghi di villeggiatura, anche montagna, lago e città d’arte. Racconteremo le quattro riforme che sta portando avanti l’Italia: stiamo cambiando l’Italia, è il titolo della campagna”.Un quiz, c’è scritto accanto al maxi cruciverba, che non piace alla sinistra, che Donzelli accusa di “raccontare bugie” sulle riforme:”Sono state raccontate tante bugie dalla sinistra ed è necessario informare gli italiani su quello che stiamo facendo davvero per loro e per cambiare l’Italia”, ha dichiarato parlando a margine con i giornalisti. “Nei centri delle città invece saremo vicino agli anziani che troppe volte rimangono da soli con tanta iniziative di solidarietà e di amicizia ma anche raccontando a loro tutto quello che sta facendo il governo Meloni per la terza età, a partire dal decreto anziani”.