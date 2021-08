GENOVA – La foto di un mortaio con un pesto succulento appena fatto. E la scritta inequivocabile: “Il nostro unico autentico green pass”. È il manifesto comparso nelle ultime ore in diversi spazi per le affissioni pubbliche nel Tigullio e del Golfo Paradiso, sulla riviera di levante genovese. L’autore è Augusto Sartori, albergatore, ex consigliere regionale di Fratelli d’Italia e responsabile regionale del dipartimento ristorazione e locali notturni del partito di Giorgia Meloni.

La contrarietà alla nuova normativa sul green pass di Fratelli d’Italia è nota, ma in Liguria spicca ancora di più all’interno di una maggioranza di centrodestra guidata dal governatore Giovanni Toti, tra i primi sostenitori a livello nazionale del passaporto verde. Anche tra i meloniani liguri, in realtà, le posizioni non sono così compatte, con il commissario regionale, Matteo Rosso, dirigente medico, molto più “morbido” verso l’utilizzo del certificato.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Fdi Liguria: “Il nostro unico autentico green pass è il pesto” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento