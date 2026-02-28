sabato, 28 Febbraio , 26

Fdi Napoli, ”Fallimento politico del ‘campo largo’ alla Settima Municipalità”
Fdi Napoli, ”Fallimento politico del ‘campo largo’ alla Settima Municipalità”

Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, per voce del presidente Marco Nonno e del vicepresidente Luigi Rispoli, è intervenuto “sulle dimissioni in massa dei consiglieri della Settima Municipalità e sul conseguente scioglimento del Consiglio”.

“Le dimissioni in massa alla Settima Municipalità certificano il fallimento politico del cosiddetto “campo largo”, che governa il Comune di Napoli e tutte e dieci le Municipalità. La crisi, esplosa lo scorso 3 febbraio, non è stata ricomposta nonostante settimane di tentativi.

Non sono bastate le segreterie cittadine, non sono bastati i gruppi consiliari, e non è bastato neppure l’intervento del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nella sua veste di capo della maggioranza a Palazzo San Giacomo e riferimento politico dell’intera coalizione nei territori.

Per la prima volta si arriva allo scioglimento di un Consiglio municipale: un epilogo grave che lascia un territorio importante senza una guida politica eletta dimostrando tutta l’inadeguatezza di una sinistra divisa e incapace di garantire stabilità”.

Sulla vicenda è intervenuto anche Rosario Loffredo, capogruppo di Fratelli d’Italia nella Municipalità 7: “Da tempo abbiamo denunciato degrado e incuria totale nel territorio, con servizi assenti e qualità della vita in calo per i cittadini.

La maggioranza PD-M5S è sempre stata divisa, confusa e totalmente incapace di amministrare la municipalità7. Per questo motivo, insieme agli altri, abbiamo deciso di mandare a casa presidente e giunta con una procedura la cui correttezza è stata certificata dalla dirigente della Municipalità”.

“Fratelli d’Italia – hanno concluso gli esponenti del partito di Giorgia Meloni- chiede chiarezza sulle responsabilità politiche di quanto accaduto e ribadisce la necessità di restituire serietà, coerenza e capacità amministrativa alle istituzioni locali. I cittadini non possono pagare il prezzo delle lotte interne alla sinistra”.

