fdi-napoli;-“rivedere-le-tariffe-della-piscina-collana”

“Con l’ondata di caldo straordinario, chiediamo di rivedere le tariffe della piscina del Collana che rischia di essere un lusso per pochi”. Così in una nota il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia di Napoli, attraverso il responsabile del dipartimento sport Mario Marsili.

“Da vomerese, nuotatore e pallanuotista – ha dichiarato Marsili – ho appreso con grande gioia che da lunedì prossimo ripartirà ufficialmente l’attività della piscina del Collana, in via Rossini. Conosco bene le persone che ne hanno assunto la gestione, e sono certo della loro serietà e professionalità. Proprio per questo, rivolgo loro una richiesta personale: valutate la possibilità di rivedere le tariffe, che in questo momento storico sono effettivamente troppo elevate.

Comprendo che i canoni concessori siano alti, ma credo che oggi, per molte famiglie, sia impensabile affrontare certi costi solo per accedere alla libera balneazione. Apriamo questa nuova stagione con uno spirito costruttivo e attento ai bisogni reali dei cittadini. In un’estate particolarmente calda, favorire l’ingresso in piscina, soprattutto per le famiglie meno abbienti, è un segnale di vicinanza e responsabilità sociale” – conclude la nota.