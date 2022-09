Fdi vola nelle ali della Liguria, Pd primo partito a Genova

GENOVA – Anche in Liguria è Fratelli d’Italia il partito più votato di queste consultazioni politiche, davanti a un Pd costretto a leccarsi le ferite della disfatta nei collegi uninominali e a un redivivo M5s. La compagine di Giorgia Meloni fa addirittura meglio del risultato ottenuto cinque anni fa dalla Lega. Quando tarda a essere scrutinata l’ultima delle 1.790 sezioni, il dato è ampiamente consolidato. Il partito della prima premier donna dello Stivale in pectore raccoglie il 24,37% delle preferenze, che corrispondono a 176.324 voti. Oltre cinque volte il risultato fatto cinque anni fa, quando le preferenze erano state 32.517, pari al 3,78%, e Fratelli d’Italia era il terzo partito della coalizione e il sesto nel complesso. Il primo partito italiano vola nelle ali della Liguria, mentre al centro, è costretto a cedere il passo al Partito democratico, che risulta di gran lunga primo partito nel comune di Genova, con il 26,05% delle preferenze contro il 19,89% di Fratelli d’Italia (seguono M5s, Terzo polo e, solo al quinto posto, Lega).

CROLLA IL PARTITO DI SALVINI

I meloniani fanno meglio dei 171.352 voti conquistati dalla Lega nel 2018 in tutta la Liguria, con il Carroccio allora primo partito della coalizione e secondo in assoluto dietro il M5s, con il 19,91% delle preferenze. Il partito di Salvini quest’anno, invece, crolla al 9,33%, con sole 67.509 preferenze, oltre due volte e mezzo in meno di Fratelli d’Italia: secondo posto in coalizione, quarto in assoluto. Forza Italia si attesta al 6,47%, dimezzando il 12,65% e le 108.907 preferenze del 2018: questa volta i voti sono 46.799. A chiudere il centrodestra, il 2,12% di Noi Moderati, con 15.365 voti, addirittura peggio di Italexit di Gianluigi Paragone, che prende 18.939 voti pari al 2,62%.

Sul fronte opposto, tiene il Partito democratico: il 22,49% vale lo scettro di secondo partito, con 162.689 preferenze circa settemila in meno delle ultime politiche, quando la percentuale si era fermata al 19,73%. Discreta la performance dell’alleanza rossoverde con 31.249 preferenze pari al 4,32% e di +Europa con 24.103 preferenze e il 3,33%. Il crollo più sostanzioso rispetto a cinque fa, ma più contenuto secondo le previsioni della vigilia, è quello del Movimento cinque stelle: le 92.426 preferenze valgono il 12,78%.

L’ultima volta era stato il partito più votato, con il 30,13% e 259.264 voti, quasi tre volte tanto. Il Terzo polo, alla sua prima uscita, prende 53.253 voti pari al 7,36%, mentre Unione popolare si ferma a 12.558 voti, pari all’1,74%. Sopra l’1% anche Italia sovrana e popolare, con 11.932 voti e l’1,65%.

