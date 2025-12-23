fed,-bessent:-rivedere-obiettivo-2%-inflazione,-meglio-una-forchetta

New York, 23 dic. (askanews) – Il Segretario del Tesoro Scott Bessent ha appoggiato l’idea di riconsiderare l’obiettivo di inflazione del 2% della Federal Reserve una volta che gli Stati Uniti avranno riportato in modo sostenibile l’aumento dei prezzi a quel livello.

“Una volta tornati al 2%, cosa che credo sia a portata di mano, potremo discutere: non sarebbe più intelligente avere un intervallo?”, ha dichiarato Bessent in un’intervista al podcast All-In.

Bessent valuterebbe il passaggio ad un range tra l’1,5% e il 2,5% o tra l’1% e il 3%, ma ha chiarito che “c’è una discussione molto approfondita” poichè modificare l’obiettivo in un momento in cui l’inflazione è superiore a tale livello rischierebbe di dare l’impressione che “quando si è al di sopra di un certo livello, si tenderà sempre a ritoccare al rialzo”.

L’intervista è stata registrata dopo la pubblicazione del cosiddetto indice dei prezzi PCE, che su base annunale è aumentato del 2,8%.