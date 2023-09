Fed conferma tassi e raddoppia previsione crescita Usa 2023 (+2,1%)

Mantiene formula che lascia porta aperta a altri aumenti tassi

Roma, 20 set. (askanews) – La Federal Reserve ha confermato i livelli dei tassi di interesse per gli Stati Uniti: i Fed Funds restano quindi ad una forchetta del 5,25-5,50 per cento. Contestualmente, ha pubblicato le sue previsioni aggiornate, che mostrano una drastica revisione al rialzo per crescita degli Stati Uniti quest’anno: più 2,1 per cento, oltre il del doppio del più 1 per cento previsto lo scorso giugno. La previsione di crescita sul 2024 è stata alzata all’1,5 per cento (dal precedente +1,1%), quella per il 2025 stata confermata all’1,8 per cento.

La decisione sui tassi è in linea con le attese prevalenti, anche se c’era una certa incertezza sulla possibilità che la Fed alzasse nuovamente i tassi, sia per il vigore dell’economia, sia per la dinamica inflazionistica. E sulle previsioni di inflazione la Fed ha effettuato anche in questo caso una revisione rialzo, ma più marginale: il dato su quest’anno è stato alzato di un decimale di punto al 3,3 per cento, quello del 2025 sempre di un decimale di punto al 2,2 per cento, mentre la stima sul prossimo anno è stata confermata al 2,5 per cento.

Nel comunicato diffuso al termine del Fomc, il direttorio che governa la politica monetaria, l’istituzione ha ripetuto una formula in cui lascia aperta la porta a possibili ulteriori rialzi, senza però far intendere che siano scontati. “Nel determinare la portata di inasprimenti monetari addizionali che potrebbero essere appropriati per riportare l’inflazione al 2% nel corso del tempo – recita il comunicato – il Comitato terrà conto dell’inasprimento monetario già accumulato, del ritardo con cui la politica monetaria si ripercuote su attività economica e inflazione e degli sviluppi economici e finanziari”.