AGI – L’epidemia di coronavirus sta causando enormi difficoltà umane ed economiche in tutti gli Stati Uniti e in tutto il mondo. Il virus e le misure adottate per proteggere la salute pubblica hanno indotto un forte calo dell’attività economica e un’impennata della perdita di posti di lavoro. E’ quanto emerge dai verbali relativi all’incontro del 9-10 giugno del Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve.

Le condizioni finanziarie sono migliorate, in parte grazie alla politica di misure di sostegno all’economia e al flusso di credito alle famiglie e alle imprese statunitensi. Ma la crisi sanitaria pubblica in corso peserà “pesantemente”

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Fed: dal Coronavirus danni pesanti a economia e occupazione proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento