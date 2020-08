Fed: l’economia dipenderà dal virus, useremo tutti gli strumenti

AGI – “L’andamento dell’economia dipenderà in modo significativo dal decorso del virus. Inoltre la crisi della sanità pubblica in corso avrà un peso considerevole sull’attività economica, sull’occupazione e sull’inflazione nel breve termine e mettera’ repentaglio le prospettive economiche a medio termine”. Lo si legge nei verbali relativi all’incontro del 28-29 luglio del Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve. Per questo la Fed si impegna a usare “tutti gli strumenti necessari” a sostegno dell’economia, in questa fase di incertezza. La banca centrale statunitense ha mantenuto nella riunione di luglio i tassi allo 0-0,25%.

