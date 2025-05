Fed, Powell: università asset cruciale Usa, ce le invidiano nel mondo

Roma, 25 mag. (askanews) – Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha rimarcato l’importanza delle istituzioni democratiche degli stati Uniti, e in particolare delle università. “Le nostre grandi università sono invidiate nel mondo e sono un asset nazionale cruciale. Guardatevi attorno. Vi richiamo a non darlo mai per scontato”, ha affermato intervenendo alla cerimonia della consegna delle lauree alla Princeton University.

Una presa di posizione dopo che nelle ultime settimane si sono accentuate le frizioni tra l’amministrazione Trump e diverse università Usa, in particolare Harvard che secondo la Casa Bianca, come altri atenei, non ha agito sufficientemente per impedire episodi di antisemitismo da parte di movimenti “propal”.

Negli ultimi mesi lo stesso Powell e la sua conduzione della politica monetaria sono stati oggetto di dure critiche da parte del presidente Donald Trump. Nel suo intervento, il banchiere centrale non ha mai menzionato in maniera diretta la Casa Bianca.