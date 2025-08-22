venerdì, 22 Agosto , 25

Draghi: “Ue marginale, 2025 anno in cui l’illusione del suo potere è evaporata”

(Adnkronos) - Un'Unione europea relegata ai margini, costretta...

Francia, nega ingresso a 150 israeliani: arrestato direttore parco divertimenti

(Adnkronos) - Il direttore di un parco divertimenti...

OnlyFans, numeri da urlo: aumentano gli iscritti e… i guadagni

(Adnkronos) - Il proprietario di OnlyFans Leonid Radvinsky...

Video choc media libici: “Almasri uccide un uomo in strada a Tripoli”

(Adnkronos) - Un video con immagini choc diffuso...
Fed, Powell: Valutiamo con cautela modifiche a politica monetaria

“Siamo in una situazione difficile”, ma apre a taglio tassi interesse

Jackson Hole (Wyoming), 22 ago. (askanews) – In un discorso chiave, il presidente della Federal Reserve statunitense Jerome Powell lascia aperta la possibilità di tagliare i tassi di interesse, come insistentemente richiesto dal presidente Donald Trump, sebbene avverta che i rischi di un’inflazione più elevata e di un mercato del lavoro in indebolimento creano una “situazione difficile”. “Nel breve termine, i rischi per l’inflazione sono orientati al rialzo e i rischi per l’occupazione al ribasso: una situazione difficile. Quando i nostri obiettivi sono in tensione in questo modo, il nostro quadro normativo ci impone di bilanciare entrambi i lati del nostro duplice mandato” ha spiegato Powell.

