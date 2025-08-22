venerdì, 22 Agosto , 25

Ministro Giuli: “Sgomberare CasaPound? No se si allinea a criteri di legalità”

Mondiali di calcio 2026, Trump: “Sorteggio il 5 dicembre al Kennedy Center”

Boss della Sacra Corona Unita evaso a Palmi, preso nelle campagne

Dazi, premier Canada: “Con Usa miglior accordo possibile, via misure di ritorsione su alcuni beni”

Fed, Trump: licenzierò Lisa Cook se non si dimette

Il Presidente intende cambiare assetto alla Banca Centrale

Washington, 22 ago. (askanews) – “La licenzierò se non si dimette”, così ha detto il presidente Donald Trump, venerdì riferendosi a Lisa Cook, membro del Consiglio dei Governatori della Federal Reserve, criticata per una pratica sulla richiesta dei mutui.Durante una visita improvvisata alla Peoples House, un museo della Casa Bianca, il presidente ha ribadito: “Quello che ha fatto è stato sbagliato”. Cook è stata nominata dall’ex presidente Joe Biden, come prima donna afroamericana a ricoprire questo ruolo nella Banca Centrale e Trump intende spingerla alle dimissioni per insediare un governatore suo alleato favorevole al taglio dei tassi.

