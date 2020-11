Fedele a gamba tesa su Gattuso: “Se è stanco se ne può anche andare!”

Enrico Fedele, noto opinionista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Televomero e ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione:

“Secondo me Gattuso deve imparare a comunicare: non può certo dire che la responsabilità è sua se alcuni dei suoi calciatori vogliono fare i professorini in campo. Cosa sarebbe successo se ci fosse stato Ibrahimovic al posto di uno dei calciatori del Napoli? Probabilmente Gattuso non l’avrebbe detto. Se poi Rino si è stancato della sua esperienza napoletana e non vede i risultati sia nella sua gestione che nella squadra, allora il discorso è diverso e per me se ne può anche andare: è importante ma non è indispensabile”. Questa la considerazione, come al solito molto forte di Enrico Fedele.