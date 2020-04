Fedele: “Campionato finirà a luglio. Milik è meglio di Petagna”

Col campionato sospeso è con l’insicurezza del proseguimento. è inevitabile dunque pensare in ottica mercato per arrivare al meglio alla prossima stagione. Il Napoli è sicuramente una delle squadre più attive sotto questo punto di vista. La squadra partenopea dopo gli già ufficiali acquisti di Petagna e Rrahamani sta seguendo diversi profili per migliorare la rosa. Enrico Fedele, operatore di mercato, parla a Marte Sport Live: “Il Napoli a gennaio ha strapagato giocatori che adesso costerebbero meno. Sono giocatori che non fanno la differenza. Milik, ad esempio, è meglio di Petagna”

Fedele: “Campionato finirà a luglio”

“Il campionato per me terminerà a fine luglio – sostiene Fedele – Comincerà a fine maggio oppure a giugno. Si giocherà tanto anche durante la settimana. Mancano 12 partite di campionato, più tre recuperi. Meret? Bisognerà capire se restano Gattuso e Ospina, come penso. Milik? E’ un ottimo giocatore che ha nei limiti nell’attaccare la porta senza cattiveria. Ha un po’ tutte le caratteristiche, ha un buon sinistro e non è rapidissimo. Poi ha fatto pochi gol contro le grandi squadre. Tra lui e Petagna, preferisco Milik. Immobile? E’ di un altro livello. Ghoulam? Se non dà garanzie, serve un terzino sinistro”.

