Fedele: “Con l’Atalanta schiererei Bakayoko per arginare Gomez, vi spiego”

Finalmente sta per tornare il calcio giocato in casa Napoli. Gli azzurri affronteranno l’Atalanta sabato alle ore 15. In virtù di questo, Gennaro Gattuso sta riflettendo sulla formazione migliore per affrontare l’armata nerazzurra. Enrico Fedele, ai microfoni di Televomero, ha provato ad ipotizzare come il tecnico calabrese schiererà la compagine partenopea.

Fedele: “Bakayoko in campo per femrare Gomez”

Enrico Fedele, ai microfoni di Televomero, ha detto la sua sulla formazione che il Napoli schiererà contro l’Atalanta:

“L’Atalanta ha Gomez che imposta l’azione. Mi chiedo: chi può contrastarlo? Demme. Ma se vuoi proporre il gioco devi dare fisicità. Personalmente, farei giocare Fabian Ruiz e Bakayoko. Seugli esterni, invece, schiererei Lozano a sinistra e Politano a destra”

