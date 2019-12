Fedele: “Gattuso bravo a capire la psicologia dei suoi calciatori. Mercato? Inutile illudersi”

Enrico Fedele è intervenuto questa sera a Canale 21.

Ieri è arrivato il miglior risultato dopo la peggior prestazione del Napoli di quest’anno. Sono preoccupato per il presente e per il futuro. Gattuso si è dimostrato uno bravo a capire la psicologia dei suoi ragazzi, ha tolto Milik e non Insigne nonostante quest’ultimo stesse giocando davvero male. Ma togliendo Insigne, l’avrebbe perso. A gennaio non sono mai arrivati grandi acquisti negli ultimi anni, inutile illudersi. La colpa è di Giuntoli.