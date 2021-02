Fedele: “Gattuso è furbissimo, il suo intento è farsi cacciare! De Laurentiis? Uomo difficile ma intelligente”

Durante la trasmissione radiofonica “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele. Il famoso procuratore ha parlato della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, di De Laurentiis e dell’allenatore del Napoli Rino Gattuso.

Di seguito le dichiarazioni del procuratore Enrico Fedele in merito a Napoli-Atalanta e al rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso:

Difesa a 3? Anche l’Atalanta difende in questo modo ed è molto forte sugli esterni bassi che all’occorrenza diventano ali. Ora l’Atalanta però ha un difetto: gioca 1 vs 1 in difesa, quindi se riesci ad andar via in velocità puoi farle male. Ho paura della fascia su cui giocano Mario Rui e Insigne, c’è poca copertura, poi li gioca Ilicic, che parte con il piede contrario dietro al laterale. In questa partita io farei giocare Hysai in difesa, mentre a centrocampo Demme e Bakayoko