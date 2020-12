L’ex procuratore Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Marte su alcuni temi attuali in casa azzurra.

Le parole di Fedele

“I gol più belli dell’anno del Napoli? Quello di Insigne contro il Torino, peraltro ha insabbiato una prestazione bruttissima. Io pensavo che questi calciatori avessero acquisito una determinata mentalità. Io mi ricordo però anche il gol su rigore di Milik per la Coppa Italia. D’altronde si tratta di comprendere il gol con più importanza. Esaltammo il gol di Koulibaly in una partita importante per un gol importante. Milik a disposizione avrebbe avuto una posizione diversa? Sì. Tribunale? Si accorderanno. Tesserato dell’anno? Rrahmani, di fatto non possiamo valutarlo. Spero che il Napoli possa arrivare tra le prime 4 e auguro a Gattuso di restare vivo, vegeto e sano”.

The post Fedele: “Il gol di Insigne al Torino il più bello dell’anno. Auguro al Napoli di arrivare in Champions” appeared first on Calcio Napoli 1926.

