Fedele: “Il Napoli illude, le incertezze regnano e il quarto posto sembra un’impresa”

Enrico Fedele, ex agente, dirigente e attuale opinionista, ha parlato ai microfoni di Canale 8 del Napoli e delle ultime prestazioni molto altalenanti. Azzurri che dopo la vittoria molto convincente con la Fiorentina, anche esagerata, perdono la Supercoppa giocando molto male contro la Juventus. Sciupate occasioni, la più grande il rigore, ma in generale possiamo dire che contro i bianconeri, al grande appuntamento, la squadra partenopea è sembrata un po’ impreparata.

LE PAROLE DI ENRICO FEDELE

Di seguito le parole dell’ex agente Enrico Fedele, sul Napoli e sul momento della squadra guidata da Rino Gattuso.

Arrivare tra le prime quattro sarà un’impresa, lo Scudetto se lo gioca l’Inter e contro l’Atalanta dobbiamo tifare Milan perché i nerazzurri sono i principali antagonisti per il quarto posto. Il Napoli ha ancora le sue incertezze, non bisogna illudere la gente, se arriviamo quarti è un’impresa.

IL REPORT ODIERNO

Seduta mattutina per il Napoli, in vista del match in programma alle ore 15:00 di domani al Bentegodi contro il Verona. Buone notizie per Mertens ed Osimhen.

Di seguito il report dell’allenamento del Napoli:

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona al Bentegodi in programma domani alle ore 15 per l’ultima giornata del girone di andata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e serie di torelli. Di seguito esercitazione tattica e schemi su calci piazzati

