Fedele: “Insigne è legato alla fascia sinistra, il colpo alla Del Piero sarà decisivo”

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo ed opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. Fedele ha parlato del Napoli e delle alternative in attacco, soprattutto della posizione di Lorenzo Insigne, che potrebbe giocare a sinistra oppure dietro la punta. Secondo Fedele la posizione perfetta del capitano sarebbe proprio sulla fascia sinistra, dato che può sfruttare il suo potente tiro a giro, classico colpo alla Del Piero. Inoltre l’ex DS si è soffermato su Victor Osimhen, che dovrebbe approfittare maggiormente degli spazi.

LE PAROLE DI ENRICO FEDELE

Queste le parole di Enrico Fedele: “Insigne potrebbe essere utilizzato anche da trequartista al posto di Mertens? Non sono d’accordo e vi spiego il motivo. Il colpo ad effetto di Lorenzo è la sterzata sull’interno piede alla Alessandro Del Piero. Se parte dal centro, invece, nel momento in cui sterza si allontana dalla luce della porta e viene meno in una delle sue caratteristiche migliori. Il Napoli ha, a differenza degli altri, la possibilità di cambiare pelle durante la partita. Sta a Gennaro Gattuso, ormai, trovare la quadra. Rino deve capire che non deve assolutamente intestardirsi nel palleggio. Questo è quasi un contrappasso dantesco: lui che giocava di quantità vuole dimostrare di saper giocare anche di qualità. Non deve fare così, deve sfruttare Osimhen e liberare lo spazio per il centravanti nigeriano“.

