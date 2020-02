Fedele: “Mertens, Allan e Callejon lasceranno Napoli. Passare col Barcellona? Impresa titanica”

Il noto agente e dirigente sportivo, Enrico Fedele, ai microfoni di TMW ha parlato della situazione interna al Napoli.

Di seguito le sue considerazioni: “Mertens non rinnoverà. Non lo farà per un motivo semplice: il Napoli sta facendo una campagna di ridimensionamento e Mertens diventa fuori budget. Sono state fatte delle offerte anche abbastanza importanti per un giocatore di più di 30 anni però non penso si rinnoverà. In Italia potrebbe andare alla Roma o all’Inter, ma penso che se andrà via da Napoli andrà all’estero.

Callejon? Neanche lo spagnolo rinnoverà come Mertens, ne sono sicuro. Sul difensore penso che sia già sulla strada verso Parigi. Il Napoli penso potrà incassare poco meno di 100 milioni dalla cessione del difensore, infatti per sostituirlo si è preso Rrahmani e si sta ragionando per Kumbulla. Tutte queste operazioni indicano, come dicevo prima, un ridimensionamento”.

Anche Allan andrà via. Quello che è successo quest’anno è un qualcosa di unico, l’ammutinamento è la causa principale di questa nuova politica di De Laurentis”.

Fedele su Barcellona-Napoli

“Sarà un’impresa titanica passare il turno. Non è il Barcellona di una volta, ma in casa è un’altra macchina e anche il Napoli non è quello di una volta. Credo che la Coppa Italia possa essere una buona pista da percorrere per evitare magari i preliminari di Europa League”. Gattuso resterà nella prossima stagione? “Non credo resterà, ha un contratto particolare però non credo ci sia tanta sintonia con al proprietà. Non è un allenatore aziendalista”.

