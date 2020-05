Fedele: “Mertens deve ringraziare se stesso. Conte prenda posizione sul calcio”

Enrico Fedele, procuratore ed opinionista oltre che ex dirigente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte

“Non capisco il ministro Spadafora e se le restrizioni sono queste il campionato rischia di non riprendere. Sono molto pessimista. Deve esserci una presa di posizione di Conte. Il calcio è uno sport di contatto, ma ci sono controlli continui e ci sarebbe un ritiro lunghissimo. Se un’intera squadra deve andare in quarantena, allora il calcio non riprende”.

Fedele: “Mertens deve ringraziare soltanto se stesso”

“Mertens? Deve ringraziare soprattutto se stesso per quanto fatto da centravanti. Nel primo anno di Sarri entrava a metà secondo tempo perché spaccava le partite, poi ha dimostrato di essere un grande uomo gol”.

