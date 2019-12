Fedele: “Prenderei Paredes per il centrocampo del Napoli. E’ finito un ciclo, squadra da rifondare”

Enrico Fedele, direttore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio soffermandosi sul mercato del Napoli

Le parole di Fedele sul mercato del Napoli

Quale regista per il Napoli? “Farei un nome di un giocatore che è già stato in Italia, ovvero Paredes. Ultimamente è anche venuta fuori la pista di Schone del Genoa. Il Napoli deve tamponare la situazione solo per 6 mesi, perché in estate dovrebbe arrivare già Amrabat dal Verona. Avendone già uno pronto a giugno, mi sembra assurdo spendere adesso tanti soldi per comprare un regista”.

Le altre manovre del club azzurro? “Prenderà anche il terzino sinistro, credo Rodriguez del Milan. In uscita? Penso Tonelli andrà a Lecce e vedremo che farà Callejon. Il Napoli ha fatto un ciclo eccezionale ma ora la squadra è da rifondare. Dare a Mertens e Callejon 3,5 o 4 milioni per il rinnovo, considerando l’età, mi sembra troppo”.

L’operazione Politano-Llorente può decollare? “Potrebbe fare il Suso della situazione, anche se credo possa servire poco o nulla Politano”.

