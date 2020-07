Fedele: “Vi svelo i dettagli dell’ingaggio di Osimhen, con i giovani il Napoli dove vuole arrivare”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, procuratore. Queste le sue parole in merito al momento del Napoli di Gattuso.

“Ho sentito parlare di 5 milioni lordi di ingaggio per Osimhen e questo significa 4 milioni netti perché col decreto crescita si abbatte il 90% del lordo. Milik è stato sfortunato perché i due infortuni non lo hanno reso efficiente al 100% e spesso non è stabile nella postura, ma è un giocatore che ha tutto. Gli manca solo la fame del gol, la cattiveria e spesso non gioca neppure con la Polonia, facendo la riserva. Tra Milik e Petagna però, scelgo 100 volte il polacco.

Mi chiedo: il Napoli, con questa squadra, con questi giovani di talento, dove può arrivare? Non credo possa entrare tra le prime 4, ma tra la quinta e la sesta posizione. Ieri per la prima volta ho sentito parlare De Laurentiis di Caputo. Negli anni precedenti, secondo il suo pensiero, un giocatore a 30 anni non meritava la conferma e invece qualcosa è cambiato perché è proprio quello che ha fatto con Mertens. La Juve vince anche quest’anno perché ci sono troppe squadre perdenti: solo Sarri poteva perdere lo scudetto”.