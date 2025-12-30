martedì, 30 Dicembre , 25

SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 30 dicembre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Teatro all’asta, appello in rima di Pingitore: “Salvate il Salone Margherita”

(Adnkronos) - Pier Francesco Pingitore, ospite a 'BellaMa'...

Venezuela, New York Times: “Petroliera inseguita da Usa rivendica protezione di Mosca”

(Adnkronos) - L'equipaggio della petroliera Bella 1, inseguita...

Tatiana Schlossberg, nipote di Kennedy stroncata dalla leucemia a 35 anni

(Adnkronos) - Tatiana Schlossberg, giornalista e nipote dell'ex...
federal-resrve,-direttorio-molto-diviso-sul-futuro-dei-tassi-usa
Federal Resrve, direttorio molto diviso sul futuro dei tassi Usa

Federal Resrve, direttorio molto diviso sul futuro dei tassi Usa

AttualitàFederal Resrve, direttorio molto diviso sul futuro dei tassi Usa
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 30 dic. (askanews) – All’ultimo direttorio dell’anno della Federal Reserve, “sono state espresse una gamma di punti di vista” sulla linea da portare avanti sui tassi di interesse. I verbali pubblicati oggi dalla banca centrale degli Stati Uniti riaffermano quanto era già emerso a seguito della riunione del Fomc: il direttorio si è sostanzialmente diviso sull’ultimo taglio dei tassi, comunicato il 10 dicembre: nove favorevoli e tre contrari, due perché avrebbero preferito lasciare lo status quo, mentre il terzo avrebbe voluto un taglio più consistente.

Le posizioni appaiono ancora più variegate sui mesi a venire. Secondo il documento, “la maggior parte dei partecipanti ritiene che ulteriori aggiustamenti al ribasso dei tassi risulteranno probabilmente appropriati se l’inflazione continuerà a recedere come previsto. Alcuni partecipanti – aggiungono i verbali – hanno suggerito che in base alle loro aspettative sull’economia sarà appropriato mantenere inalterato il livello dei tassi per un certo periodo, dopo l’abbassamento operato a questa riunione”.

“Pochi partecipanti – si legge – hanno osservato che questo approccio consentirebbe ai banchieri centrali di valutare gli effetti ritardati (delle mosse già decise) su mercato del lavoro e attività economica avendo una linea più neutrale, dando anche tempo per acquistare più fiducia sul ritorno dell’inflazione al 2%”.

Infine “tutti i partecipanti hanno concordato che la linea monetaria non è su un percorso predeterminato e che questo verrà deciso in base a un’ampia gamma di dati, gli sviluppi delle prospettive e l’equilibrio dei rischi”, conclude il documento della Fed. (fonte immagine: Federal Reserve).

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.