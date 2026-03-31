martedì, 31 Marzo , 26

Legge elettorale, da oggi al via l’iter dello Stabilicum: le novità, cosa cambia

(Adnkronos) - Inizia oggi, con l’incardinamento in commissione...

Sanità, Magi (Omceo Roma): “Parole di Rocca su gestione Ssr possono distorcere realtà”

(Adnkronos) - “Le recenti dichiarazioni del presidente della...

Re Carlo negli Usa a fine aprile, vedrà Trump e parlerà al Congresso

(Adnkronos) - Re Carlo e la regina Camilla...

Madre e figlia morte a Campobasso uccise da un veleno, si indaga per omicidio

(Adnkronos) - Non un'intossicazione alimentare, ma un avvelenamento....
HomeAttualitàFederalimentare: in 2025 investiti in startup oltre 120 mln, +18%
federalimentare:-in-2025-investiti-in-startup-oltre-120-mln,-+18%
Federalimentare: in 2025 investiti in startup oltre 120 mln, +18%
Attualità

Federalimentare: in 2025 investiti in startup oltre 120 mln, +18%

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

Roma, 31 mar. (askanews) – Cresce l’economia delle startup nel settore AgriFoodTec italiane ma il settore, pur presentando segnali di rafforzamento rispetto al 2025, necessita ancora di un importante sforzo per consolidare e potenziare la leadership in quest’era di forti cambiamenti. E’ quanto emerso oggi dal Rapporto 2026 “La Trasformazione tecnologica dell’agroalimentare Made in Italy: il contributo delle startup e la sfida dell’intelligenza artificiale” promosso da Federalimentare e presentato alla Camera dei Deputati in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, sostenuto da Confagricoltura e realizzato dal Centro di Ricerca Luiss-X.ITE, con la collaborazione degli esperti di LinfaAgriFoodTech Fund.

In particolare, il rapporto evidenzia come il comparto richieda uno sforzo immediato e rilevante per accelerare la trasformazione tecnologica in capacità industriale, elaborando nuovi modelli di investimento idonei a coinvolgere tutti gli attori del settore, a cominciare dalle imprese, grandi, medie e piccole. Uno sforzo che deve indirizzarsi anche verso la sfida dell’intelligenza artificiale: fattore abilitante della trasformazione tecnologica per tutte le imprese.

Le startup in AgriFoodTech italiane nel 2026 hanno visto ridursi il gap con Germania, Francia e Spagna. Gli investimenti sulle startup hanno toccato quota 122 milioni di euro nel 2025, con una crescita del 18% rispetto al 2024. È cresciuto anche il numero delle startup AgriFoodTech operanti in Italia lungo tutta la filiera “dal campo alla tavola”: sono 571 quelle attive contro le 550 del Rapporto 2025. Nell’ecosistema operano, inoltre, 20 centri di ricerca e 15 fra fondi specializzati, incubatori e acceleratori. Numeri destinati ad aumentare significativamente se si considera che il valore di tutta la filiera agroalimentare – ‘from farm to fork’ – in Italia ha superato i 700 miliardi di euro con un peso pari al 32% del PIL nazionale.

L’AI si sta affermando come tecnologia abilitante diffusa, capace di migliorare efficienza e performance nei diversi segmenti della filiera. L’Intelligenza Artificiale rappresenta già oggi una tecnologia centrale anche per il futuro dell’agroalimentare e le imprese, grandi, medie o piccole, dovranno ridisegnare il loro business intorno alle soluzioni di AI.

Paolo Mascarino, presidente di Federalimentare, ricordando che l’industria alimentare italiana nel 2025 “ha segnato nuovi record con oltre 200 miliardi di fatturato e 59 miliardi di export”, ha sottolineato che “si conferma un successo globale perché rappresenta quello che il mondo cerca: qualità, gusto, tradizione, fiducia. Per sostenere il suo sviluppo anche in futuro, l’innovazione sarà alla base della competitività del settore, anche per seguire i nuovi trend dell’alimentazione mondiale. Per questo abbiamo voluto dare alta priorità alla costruzione di un ecosistema nazionale dell’innovazione del settore agroalimentare, che favorisca l’incontro tra centri di ricerca e industrie, in particolare le PMI, e alla promozione della conoscenza e dello sviluppo delle start-up innovative in Italia”.

Previous article
Pirateria, I-Com: truffe digitali costano in media 1.200 euro a vittima
Next article
Sottoscritta convenzione tra Polizia e Alis per la sicurezza cibernetica nel settore della Logistica

POST RECENTI

Attualità

Sayf ha annunciato l’uscita del suo primo album “Santissimo”

Milano, 31 mar. (askanews) – Dopo tanta attesa, oggi Sayf ha finalmente annunciato che il suo primo album ufficiale, "Santissimo", sarà disponibile da venerdì 8...
Attualità

Biennale Arte, artisti partecipanti: no a Russia, Israele e USA

Milano, 31 mar. (askanews) – Settantatre tra artisti e curatori invitati a partecipare alla 61esima Biennale d’Arte di Venezia hanno scritto una lettera nella quale...
Attualità

Annamaria Tarantola tra i probiviri dell’Associazione PARI

Milano, 31 mar. (askanews) – L’assemblea dei soci dell’Associazione PARI, rete di imprese nata per contrastare la violenza di genere e il crescente numero di...
Attualità

Crosetto ha spiegato che sulle basi Usa sono stati rispettati gli accordi

Roma, 31 mar. (askanews) – Iran/ *Iran, Crosetto: non abbiamo sospeso uso basi a Stati uniti Dopo notizia Corsera su stop a Sigonella per alcuni...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.