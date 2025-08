federauto:-a-luglio-prosegue-calo-canale-privati,-crescono-km0-+13,8%

Milano, 1 ago. (askanews) – A luglio prosegue il trend negativo per il settore auto “caratterizzato dalla pesante flessione del canale privati. Da evidenziare che a luglio le auto immatricolazioni da parte dei dealer hanno contribuito per il 13,8%, con una variazione di quasi il 26% in più rispetto al luglio scorso”. Così Massimo Artusi, presidente di Federauto, la Federazione dei concessionari auto.

“I concessionari registrano un calo delle visite presso le show room ma soprattutto una scarsa propensione agli acquisti, se non nei segmenti con prezzi più aggressivi, in parte giustificati dalla confusione ingenerata nei clienti, prima con una normativa sulla transizione ecologica ideologizzata, e poi dalle notizie sulla prossima entrata in vigore di nuovi incentivi annunciati dal Mase nell’ambito della riallocazione delle risorse del Pnrr”.

“E’ di tutta evidenza come la notizia sugli incentivi prossimi abbia impresso, dal suo annuncio in giugno, un ulteriore stop agli acquisti che, peraltro, ne potranno beneficiare in misura assai ridotta, dal momento che riguarderanno solo autovetture e veicoli commerciali elettrici ed una platea molto ristretta di beneficiari in funzione della loro ubicazione e dell’Isee”.

“Stiamo parlando di circa 35mila vendite che rapportate al totale generale del mercato rappresentano una percentuale modesta. Dal nostro punto di vista, ribadiamo che questo tipo di interventi – pur comprendendo che siano stati gli unici possibili nel contesto in cui sono stati attuati – non rappresentano la risposta adeguata per sostenere il rinnovo del parco circolante. Quest’ultimo, infatti, non dovrebbe basarsi sulla logica degli incentivi estemporanei, ma trarre beneficio da una riforma strutturale della fiscalità. Anche se tale riforma dovesse essere graduale nel tempo, ciò che conta è che venga avviata”, conclude Artusi.