federauto:-ecobonus-non-basta,-rivedere-tassazione-auto-aziendali

Artusi: al tavolo automotive ribadiremo centralità concessionari

Milano, 1 ago. (askanews) – “Mercato dell’auto complessivamente positivo a luglio sull’onda degli incentivi di giugno anche se con un tasso di crescita più contenuto rispetto al mese precedente, con l’elettrico in sostanziale parità e plug-in sempre in arretramento”, dichiara Massimo Artusi, presidente di Federauto, la Federazione dei concessionari auto.

“Purtroppo – prosegue Artusi – l’Ecobonus, anche nella versione recentemente rimodulata, non è in grado di spingere stabilmente le alimentazioni a bassissime. Senza gli adeguati stimoli, questa tipologia di propulsori fatica ad affermarsi su larga scala sul nostro mercato e la debolezza del mercato dell’elettrico è acclarata anche a livello globale con una domanda inferiore alle previsioni che ha indotto molte Case automobilistiche a ritoccare i propri volumi produttivi”.

Per facilitare e velocizzare lo svecchiamento del parco circolante e imprimere una crescita costante ai veicoli elettrificati Bev e Phev, Federauto ribadisce la priorità nell’ambito dei lavori della legge delega sulla riforma fiscale, di rivedere la tassazione che grava sull’auto aziendale. Al tavolo Automotive convocato al Mimit per il 7 agosto “non mancheremo di ribadire la centralità dei concessionari per il buon funzionamento del mercato in termini di concorrenza e sicurezza e il peso in termini occupazionali e contributivi che garantiamo”, spiega il presidente di Federauto.

In ambito europeo conclude Artusi, “dopo l’insediamento della nuova Commissione europea, l’auspicio è che si possa ridiscutere tempi e contenuti del Green Deal Automotive”.