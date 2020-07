Federazione tutela società che utilizzano le palestre scolastiche

Si è svolta in videoconferenza la seduta di luglio del Consiglio federale. I rappresentanti eletti del mondo della scherma italiana hanno affrontato un corposo ordine del giorno che ha previsto diversi punti che hanno delineato meglio alcuni dettagli della stagione di transizione 2020-2021. Tra questi, infatti, il Consiglio federale ha approvato le nuove disposizioni per l’attività pre-agonistica e promozionale, così come le disposizioni per l’attività agonistica relative alla partecipazione degli atleti Cadetti nelle gare della categoria Giovani, oltre alle disposizioni per gli allenamenti degli atleti di alto livello. La seduta si è aperta con la relazione del Presidente federale che ha informato i consiglieri federali in merito ai diversi incontri istituzionali avuti nell’ultimo periodo così come relativamente alle decisioni assunte dalla FIE e dalla Confederazione Europea di Scherma in merito al rinvio a dopo la celebrazione dei Giochi Olimpici di Tokyo2020 dei rispettivi congressi elettivi.

