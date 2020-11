Federcalcio polacca, il vice-pres.: “Zielinski sofferente. Non è in forma, il Covid-19 l’ha colpito molto”

Piotr Zielinski ha completamente superato il Covid-19 ma nonostante ciò continua ad avere degli acciacchi come dichiarato dal vice-presidente della Federcalcio polacca, Marek Kozminski. Il giocatore del Napoli è stato fermo per circa un mese e dal 24 ottobre è risultato negativo, soltanto da diciannove giorni dunque è guarito. Pare normale quindi che abbia ancora degli strascichi e non sia al top della forma.

Federcalcio polacca, il vice-pres.: “Zielinski sofferente e non al top”

Di seguito le dichiarazioni del vice-presidente della Federcalcio polacca:

Zielinski destinato a grandi club come Real Madrid o Barcellona? Piotr può fare ancora tanto e ancora meglio. Le sue doti, sia tecniche che umano, sono enormi. A ciò adesso si sta aggiungendo anche l’esperienza

Sulle condizioni