Federcalcio polacca sbotta su Milik: “Situazione sconcertante, ora basta… si deve risolvere!”

Ormai Milik è un vero e proprio caso di mercato, non solo per il Napoli ma anche per la federcalcio polacca. Ed è naturale che sia così: a giugno ci saranno i campionati europei e il calcio polacco potrebbe perdere uno dei suoi migliori interpreti. La questione è, dunque, delicata non solo per le partiin causa. Marek Kozminski, vice presidente Federazione polacca è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli (nel corso della trasmissione Radio Goal) e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riprese dalla nostra redazione:

Il vice-presidente della federazione polacca su Milik

“La situazione di Milik è davvero sconcertante, deve assolutamente essere ceduto. Sono tante le notizie che si inseguono, ma ormai tutto questo parlare non mi fa più effetto. Spero di non dover più dire una parola sul futuro di Milik, diciamo sempre le stesse cose. Oggi sembra che l’Atletico Madrid sia fortemente interessato al calciatore. Beh – prosegue Kozminski – questa sarebbe una soluzione di livello, ma non sono certo che il giocatore alla fine andrà lì. Milik ha giocato da titolare a Napoli, una squadra che francamente non è inferiore a quella madrilena, ora però sta ferma mese dopo mese ed è sempre peggio”.

