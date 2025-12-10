federcontribuenti:-da-blocco-conti-riscossione-coercitiva-imprese-a-rischio

Il Governo intervenga immediatamente per una soluzione

L’attività operativa dell’agenzia nazionale per la riscossione ha oltrepassato un limite cruciale, generando un allerta tra le piccole, medie e microimprese italiane. Questa situazione è denunciata dalla Federcontribuenti che afferma che il sistema di riscossione “anziché offrire aiuto, sembra essersi tramutato in un vero e proprio strumento di annientamento per le imprese, operando in modi dannosi e contestabili”.

L’associazione segnala il caso di un’impresa della provincia di Padova “con un debito limitato che ha ricevuto un avviso di pignoramento sui crediti verso terzi, direttamente presso la sua banca, per un debito totale” e senza che tale atto fosse “preceduto da un preavviso adeguato e tempestivo, lasciando l’imprese senza possibilità di preparare una difesa o di avviare una negoziazione anticipata”, poiché “i conti correnti sono già bloccati”. Sottolinea che “queste segnalazioni sono numerose presso la Federcontribuenti”.

“Il pignoramento dei conti bancari, che congela tutte le somme, genera una condizione insostenibile. Con il conto bloccato, l’impresa non è in grado di pagare le bollette, l’affitto, i fornitori e, soprattutto, gli stipendi ai dipendenti, di fatto paralizzando l’attività”.

“Non è accettabile procedere in questo modo. Questo sistema non fa altro che costringere alla chiusura forzata numerose piccole e microimprese, portandole verso la scomparsa”, sostiene un rappresentante della Federcontribuenti. “Richiediamo un intervento immediato del Governo e del Parlamento per rivedere e riformare urgentemente i poteri e le procedure dell’agenzia di riscossione. I poteri acquisiti suscitano notevoli interrogativi sulla loro validità costituzionale in relazione al diritto d’impresa e alla protezione del lavoro”.

La Federcontribuenti lancia un invito: “il Governo deve decidere se intende proteggere le imprese o favorire la loro eliminazione burocratica”.

Ciro Di Pietro