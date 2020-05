ROMA (ITALPRESS) – “Per corrispondere alle primarie esigenze di tutela della salute della popolazione”, Federfarma ritiene “imprescindibile stabilire le necessarie interazioni con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta per individuare quei percorsi condivisi che – a similitudine di quanto avviene in altri Paesi dell’Unione europea – porti alla promozione e all’esecuzione di campagne vaccinali antinfluenzali nelle farmacie, in un’ottica di complementarietà e non certo di competitività tra professionisti che godono tutti della fiducia dei cittadini e che poco aggiungerebbero sull’obiettivo vero che dovrà rimanere l’aumento delle coperture vaccinali”.

“Tali campagne – spiega Federfarma – potranno senz’altro tradursi in un effettivo e concreto vantaggio per la cittadinanza interessata,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Federfarma “Collaborazione per aumentare le coperture vaccinali” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento