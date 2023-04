Federgroup: 6 nuove strutture a Milano, Ischia e Gallipoli

Acquisizione di 1 hotel, 3 ristoranti e 2 outlet ristorativi in camping

Roma, 3 apr. (askanews) – Fedegroup consolida la propria posizione di leader italiano nel settore dei servizi di ristorazione per la gestione alberghiera con l’acquisizione di sei nuove strutture. A partire dal mese di marzo entrano infatti nel portfolio di Fedegroup lo storico ristorante Gran Baguttin a Milano, l’hotel Punta Molino Beach Resort & Thermal SPA e l’iconico ristorante O Rangio Fellone a Ischia, i servizi di ristorazione nei camping La Masseria e Vecchia Torre e il ristorante-pizzeria 1489 Food Pop a Gallipoli.

Lo sviluppo in Italia, con un particolare focus dedicato al Sud, è uno dei punti chiave del piano industriale di Fedegroup, che in tre anni mira a superare i 100 milioni di euro di fatturato e aprire oltre 28 strutture in Italia consolidando tutte e tre le sue linee di business: hospitality leisure, ristoranti in hotel e ristoranti su strada.

Primo tassello di questo piano di aperture è il Gran Baguttin, ristorante immerso nel cuore del Quadrilatero della Moda milanese, che entra da subito e a pieno titolo tra i locali “iconici” di Fedegroup al fianco del Nabucco in Brera e del Caffè Pedrocchi a Padova. Il ristorante in via Bagutta vanta una storia centenaria e proprio sui suoi tavoli nel 1926 nacque il rinomato riconoscimento letterario Premio Bagutta. Oggi la nuova gestione Fedegroup propone un menù che fa breccia nella tradizione meneghina e nella cucina dei più pregiati tagli di carne, da consumarsi immersi in un’atmosfera unica e riservata, nel cuore di Milano e al contempo al riparo dal caos cittadino.

Lo splendido hotel Punta Molino Beach Resort & Thermal SPA a Ischia, affiliato al network del lusso Condè Naste Johansen, segna la crescita del ramo d’azienda dedicato all’hospitality leisure e l’entrata di Fedegroup in una delle più ambite e romantiche località turistiche italiane. Il resort, affacciato sul Castello Aragonese, fu costruito nel 1968 su progetto dell’architetto Giulio de Luca e comprende 84 camere di cui 24 suite, una spiaggia privata, un parco di oltre 8.000 mq affacciato sul mare, un centro spa e termale e 2 ristoranti, La Terrazza e il celebre O Rangio Fellone.

Sempre quest’anno Fedegroup, attraverso l’acquisizione del 65% della società Niccolò Coppola S.r.l., estende la propria presenza in Puglia e tiene a battesimo la sua prima ristorazione in camping di eccellenza con la gestione a Gallipoli de La Masseria e, a partire dal 2024, della Vecchia Torre, cui si affianca il ristorante-pizzeria su strada 1489 Food Pop, un punto di riferimento del territorio con la sua cucina e i suoi 470 coperti tra interno ed esterno.

“Tra le conseguenze della pandemia da Covid-19 c’è stato un profondo cambiamento del modo di viaggiare delle persone: sono diminuiti i viaggi business a favore dei viaggi ‘di piacere’ in nome del benessere e del contatto con la natura, prediligendo sempre di più le mete del nostro Bel Paese – dichiara Roberto Imperatrice, CEO di Nabucco Holding, società proprietaria di Fedegroup -. Concentrarci sulle strutture leisure stagionali, capaci di offrire comfort ed eccellenza ai viaggiatori ad un ottimo value for money è stata la scelta più naturale e strategica per l’azienda puntando soprattutto al Sud, meta prediletta dell’estate italiana”.

continua a leggere sul sito di riferimento